Make-over in de maak in Manchester

Interim-coach Ralf Rangnick wordt na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk sportief adviseur bij de club. Volgens Sun Sport is er een grote make-over in de maak. Maar liefst vijf spelers vertrekken deze zomer transfervrij. Zij maken ruimte vrij voor een heleboel nieuwe spelers.

Martial, Jones, Pogba en Cavani zijn onder de spelers die einde contract zijn na dit seizoen.

🚨 Manchester United are preparing for a squad overhaul this summer with more than 12 players potentially leaving the club on free transfers and cut-price deals as their contracts near expiry.



(Source: Sun Sport)