Champions League: Bayern geeft RB Salzburg pak voor de broek, Liverpool bibbert tegen Inter

Bayern München en Liverpool hebben zich dinsdagavond bij de laatste acht op het kampioenenbal geschaard.

Na de 1-1 uit de heenmatch trok RB Salzburg met goede moed naar Bayern München. "We hebben nooit schrik, ook niet van Bayern", klonk het bij Ignace Van der Brempt. Benieuwd of de ex-Bruggeling daar na de wedstrijd nog zo over gedacht zal hebben. Een ronduit indrukwekkend Bayern veegde de vloer aan met de Oostenrijkers: 7-1 na doelpunten van Lewandowski (3), Gnabry, Müller (2) en Sane.

Robert Lewandowski trapte zich andermaal in de geschiedenisboeken. In amper 23 minuten tijd had de Poolse goalgetter een hattrick beet, niemand deed hem dit ooit voor in de Champions League.

Ook Liverpool plaatste zich voor de kwartfinales van de Champions League, al had het daar bloed, zweet en tranen voor nodig. Inter had een schier onmogelijke opdracht na de 0-2-nederlaag uit de heenmatch, maar de Italianen bezorgden Liverpool heel wat problemen. Op het uur kon Lautaro Martinez met een parel voor de 0-1 zorgen. Het geloof in een stunt nam toe, tot Alexis Sanchez luttele minuten na het doelpunt werd uitgesloten met een tweede gele kaart. Inter won op Anfield (0-1), maar moet het Europees toneel alsnog verlaten. Liverpool komt met de schrik vrij.