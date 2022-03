"Courtois kan de eerste doelman worden sinds Lev Yashin die de Gouden Bal wint"

Bij Real Madrid rekenen ze vanavond weer op hun muur. Thibaut Courtois was al subliem in de heenmatch tegen PSG, maar nu moet het ook punten opleveren. De Rode Duivel krijgt van alle kanten lof. Niet in het minst van het Amerikaanse ESPN.

In La Liga steekt Courtois er met kop en schouders bovenuit. De prijs voor beste doelman - de Trofeo Zamora - kan hem nu al niet meer ontsnappen. Ook in de Champions League heeft hij al fantastische reddingen gedaan. In hun analyse van de wedstrijd krijgt hij bij ESPN dan ook een bijzondere vermelding.

"Courtois is niet alleen de beste doelman ter wereld", schrijven ze. "In feite is zijn vorm zo indrukwekkend dat hij gemakkelijk bij de drie à vier beste spelers ter wereld hoort. Op elke positie, bij elke club. Als de Gouden Bal deze week zou worden uitgereikt in plaats van in december, zou Courtois bijzonder dicht komen om de eerste doelman te worden die de trofee wint sinds de legendarische Lev Yashin in 1963."