Everton overtreedt FFP-regels: mogelijk puntenaftrek in volle degradatiestrijd

Enkele dagen na de pandoering bij Tottenham (5-0) kreeg Everton alweer een klap te verwerken. De Toffees overtraden de Financial Fair Play-regels en moeten een boete of zelfs puntenaftrek vrezen. In dat laatste geval zou Everton zowaar in volle degradatiestrijd verwikkeld kunnen geraken.

The Daily Mail laat weten dat Everton tussen 2017 en 2020 312 miljoen euro verlies maakte, terwijl dat volgens de Financial Fair Play-regels maximaal 'maar' 126 miljoen mag zijn. Dat zou nu kunnen leiden tot een fikse boete of zelfs puntenaftrek. Dat zou een ramp zijn voor de ploeg van manager Frank Lampard, dat op dit ogenblik maar net boven de degradatiestreep staat. Everton verloor zijn laatste drie competitieduels en zal de komende weken moeten strijden voor het behoud in de Premier League.