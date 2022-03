Licht aan het einde van de tunnel voor Standard: 'Overname in afrondende fase'

De tijd tikt in het nadeel voor Standard. De Luikse club moet zich eind volgende week gaan verantwoorden voor de Licentiecommissie. De penibele financiële situatie zou tegen dan tot het verleden moeten behoren, want het Nieuwsblad laat weten dat tegen dan de overname zo goed als rond is.

De reddingsboei zou vanuit Noord-Amerika komen. Het Nieuwsblad laat weten dat tegen volgende week de overname van Standard in kannen en kruiken zou zijn. Op dit moment zijn er twee geïnteresseerde partijen om de meerderheid van de aandelen van Bruno Venanzi over te nemen. JKC Capital van John Chayka zou 75 procent van Venanzi overkopen, al ligt ook 777 Partners op de loer. Het Amerikaanse investeringsplatform bezit ook al aandelen van Sevilla, Genoa en Vasco Da Gama. De komende dagen zal duidelijk worden met wie Venanzi in zee gaat. De overname moet Standard financieel gezond maken en ook sportief een boost geven. In wat alweer een teleurstellend seizoen is geworden, zijn de Rouches met nog vier speeldagen te gaan pas terug te vinden op de dertiende plaats.