Uitzichtloze situatie voor Eden Hazard: "Dit is zelden vertoond in topvoetbal"

Real Madrid plaatste zich voor de kwartfinale van de Champions League, maar opnieuw kwam er geen invalbeurt voor Eden Hazard.

De Rode Duivel begon op de bank en kwam er uiteindelijk ook niet van af. Geen nieuwtje meer ondertussen voor Hazard bij Real Madrid.

“Ik begrijp niet hoe je zo’n weergaloze speler en zo’n sympathieke vent zó hard kan vernederen. Elke keer weer”, zei Jan Mulder over de keuzes van trainer Carlo Ancelotti bij VTM.

“Het is om uit je vel te springen en verwaarlozing van kapitaal. Je maakt hem op deze manier gewoon kapot. Dit is zelden vertoond in topvoetbal.”

Marc Degryse vindt het dan weer opvallend dat Hazard zich zo gemakkelijk neerlegt bij de situatie. “Andere topvoetballers zouden toch reageren? Op tafel slaan. Tonen dat je Eden Hazard bent. Die blessure is al even voorbij, maar het wordt steeds erger. De laatste wedstrijden mag hij zelfs niet meer invallen. Dit is een ramp. Een speler van meer dan 100 miljoen euro... Wat is Eden nu nog waard?”