PAOK is niet zomaar een hapklare brok: "Het zou weleens een heel lelijke wedstrijd kunnen worden"

AA Gent moet vandaag in de Conference League aan de bak tegen PAOK Saloniki. Bij de loting werd meteen al gesproken van een grote kans op kwalificatie.

Volgens analist Gert Verheyen zijn de Grieken niet meteen een hapklare brok. “Het is niet zomaar een verplaatsing. Dit is geen wedstrijd op vreemd terrein, wel op vijandige grond. AA Gent speelt tegen meer dan alleen een elftal, het speelt tegen een hele atmosfeer”, zegt Verheyen in Het Nieuwsblad.

“En zo speelt PAOK ook. Het is niet dat ze niet wensen te voetballen. Dat willen ze wel. Maar hun eerste bekommernis is toch altijd om strijd te leveren. PAOK, dat is duelkracht, loopvermogen, intensiteit... Ze maken gebruik van die hooggespannen sfeer door op inzet en enthousiasme te spelen. Zeker in hun thuismatchen grijpen ze naar alle truken van de foor: tijd winnen, tuimelpertes, fouten uitlokken... Frustratie loert altijd om de hoek tegen de Grieken.”

Volgens Verheyen wordt het moeilijk om iets te laten zien in Griekenland. “Wat PAOK heel goed doet, is een tegenstander slecht laten spelen. Ik schat AA Gent hoger in wat voetballend vermogen betreft, maar de vraag is of we dat in Griekenland te zien gaan krijgen. Wordt het een voetbalmatch? Het zou weleens een heel lelijke wedstrijd kunnen worden.”