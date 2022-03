Vanderhaeghe denkt dat puntengewin mogelijk is tegen Club Brugge: "Alleen scoren we zo moeilijk"

KV Oostende is gered. Dat willen ze aan de Kust nog niet gezegd hebben, maar Seraing gaat geen negen punten goedmaken op vier speeldagen. Yves Vanderhaeghe kan dan ook met enig optimisme uitkijken naar de match tegen Club Brugge.

Vanderhaeghe denkt ook dat er iets te rapen valt. “Ja, als we gefocust en geconcentreerd blijven. Een leuke statistiek is dat we in eigen huis al twee keer op rij een clean sheet pakten én dat we voor eigen volk spelen. Ik geloof dat we een goeie organisatie kunnen neerzetten en de boel gesloten kunnen houden. Alleen: we scoren moeilijk. Eén goal in vier matchen is te weinig", zegt hij bij HLN.

Dan wordt er al snel gekeken naar Makthar Gueye, die de voorbije maanden het doel niet meer vond. "Akkoord, Gueye is op zoek naar zichzelf, maar bedwingt zich op emotioneel vlak. Het ligt niet alleen aan hem. Krijgt hij voldoende steun? Bereiken hem de voorzetten? Dat is minstens even belangrijk. Door keihard te werken, keert alles wel terug."