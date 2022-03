Het brein van Union is enkel gefocust op de titel, al wenkt ook het WK: "Ik kon deze winter veel meer geld elders gaan verdienen"

Undav en Vanzeir zijn de blikvangers en de afwerkers, maar Casper Nielsen is het brein van Union. De Deense middenvelder komt nu ook in beeld bij zijn nationale ploeg, maar de titel met Union... Dat is nu alles wat er in zijn hersenen zit.

Dinsdag maakt de Deense bondscoach zijn selectie bekend en mogelijk zit Nielsen erbij. Het zou een eerste stap zijn richting WK in Qatar, al zou het zijn eerste cap zijn. Maar wat als hij moet kiezen tussen een titel en een WK? ''Dat is een ongelooflijk moeilijke vraag. Maar als ik moét antwoorden: dan zeg ik kampioen met Union", aldus Nielsen in HLN. "Omdat daar nu mijn hele focus op ligt. En een titel zal mijn kansen om naar Qatar te gaan helpen. Ik zou het een grote eer vinden om ooit met Eriksen te spelen." En na dit seizoen? Een transfer wenkt, maar wordt het dan ook de Premier League? ''Natuurlijk droom ik van een volgende stap. In de winterstop genoot ik al veel interesse: ik kon veel meer geld verdienen. Maar ik wou absoluut dit mooie seizoen met Union uitmaken. Ook de club zei: 'Zelfs voor 15 miljoen euro laten we je deze winter niet gaan.' Maar ik weet dat de kans groot is dat ik na dit seizoen vertrek. En ik hoef niet alleen de Premier League. Italië of Spanje kan ook aantrekkelijk zijn. Misschien heeft mijn vriendin dat liever. We zullen zien. Nu ben ik daar totaal niet mee bezig."





