Eindelijk een basisplaats voor Dessers en meteen ook klinkende zege: "Hopelijk is dit voor mij het startsignaal"

Feyenoord won donderdag met klinkende 2-5-cijfers bij Partizan Belgrado. Cyriel Dessers mocht eens in de basis beginnen en gaf daar een goal en een assist voor terug. De aanvaller hoopt nu ook in de competitie de voorkeur te krijgen op Bryan Linssen.

Arne Slot was niet tevreden over Linssen en zette Dessers in de basis en was daar tevreden over. "Hij speelde een prima wedstrijd. Hij gaf ook nog een assist bij de 5-2, hij was bezig, hij was bedrijvig. Maar voor de wedstrijd heb ik gezegd dat Bryan ook een uitstekend seizoen achter de rug heeft. De laatste weken was het wat minder. Als je dan een goed alternatief hebt, verdient die het ook om een keer zijn kans te krijgen", zei de trainer bij ESPN.

Feyenoord kreeg veel kritiek voor de match, maar met Dessers in de basis ging het beter. "Het eerste uur was niet gemakkelijk", zei hij tegen ESPN. "Ik denk niet dat we slecht speelden, maar we kregen twee keer uit het niks een goal tegen. Na de 2-2 kwam er wat rust in de ploeg. Toen begonnen we de bal in de ploeg te houden en kwamen we in onze kracht. Als je zo kan terugkomen van een achterstand hier in Belgrado en nog vijf goals kan maken tegen een team dat thuis nog niet verloren heeft, dat wil wel iets zeggen."

Met de gelijkmaker van Dessers net na de rust. "Het was niet mijn mooiste goal, maar het was een goed moment. Het was een belangrijke goal, want na die gelijkmaker kwam de rust in de ploeg. Ik zeg altijd: als de lelijke goals erin gaan, komen de mooie vanzelf ook wel weer. Dit is mijn eerste basisplaats in drie maanden. Ik denk dat ik het in fysiek en ook in voetballend opzicht redelijk heb gedaan. Hopelijk is dit voor mij een startsignaal. Als ik kan groeien en een paar wedstrijden achter elkaar speel, kan ik hopelijk naar mijn topvorm groeien. En dat is wel iets waar ik naar uitkijk, dat ik dat kan laten zien."