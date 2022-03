Deal is rond: Venanzi verkoopt alle aandelen van Standard aan deze investeringsgroep

Verrassing op vrijdagavond want Standard is verkocht.

De nieuwe eigenaar van de Waalse club is het Amerikaanse investeringsbedrijf 777 en dus niet JKC Capital zoals vaak de ronde ging.

Verrassend genoeg zal Bruno Venanzi de club voor de volle 100% aan 777 Partners verkopen en zal de voormalige voorzitter zelf dus verdwijnen op Sclessin. De deal werd al getekend, de afronding volgt binnen enkele weken volgens de gebruikelijke procedure laat de club weten.

"Buitengewoon passionele aanhang"

Volgens de club koos 777 Partners vanwege de traditie van de club met een "buitengewone passionele aanhang en één van de mooiste erelijsten van het land met een toonaangevende opleiding en zeer goede reputatie voor de ontwikkeling van jonge talenten."

Niet aan proefstuk toe

Standard is niet de eerste voetbalclub van 777 Partners. In Italië kochten ze in 2021 Genoa FC en bij het Braziliaanse Vasco da Gama hebben ze 70% van de aandelen in handen. Ook Sevilla rekent op steun van 777.

ā€‹