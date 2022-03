Sven Jaecques ziet de beste selectie in zijn zes jaar bij Antwerp: "Dagelijkse interne discussie"

Het was het weekje wel bij Royal Antwerp FC. General manager Sven Jaecques probeert alles en iedereen rustig te houden.

Dat Antwerp ambities heeft, dat wisten we al. En dat alles niet loopt zoals het moet, dat was afgelopen weekend tijdens de derby ook duidelijk. De zenuwen staan bij alles en iedereen enorm strak gespannen.

Sven Jaecques roept op om rustig én realistisch te blijven. “Wij hebben een zeer open communicatie met de trainer, staf en spelers. Zij weten wat wij vinden en verwachten en dat geldt ook omgekeerd", stelt Jaecques bij Sporza. "Die discussie is er dagelijks intern. Enkel met de reactie op die zaken komen we naar buiten.”

“Als je verwacht dat je in datzelfde seizoen zomaar kampioen kan spelen, dat is niet fair. We spelen er wel voor, maar we willen Play-off 1 bereiken en zo hoog mogelijk eindigen. De eerste doelstelling is en blijft Play-off 1 halen. Een andere doelstelling was het afdwingen van de poule in de Europa League en dat is ons gelukt.”

Toch ziet Jaecques ook dat de huidige kern de beste is in de zes jaren dat hij bij The Great Old aan de slag is. “Na vorig jaar hebben we een inhaalbeweging gedaan door oudere spelers en huurspelers te vervangen door jongere talenten die van ons zijn. In de breedte is dit de sterkste kern die we al gehad hebben. Dat neemt niet weg dat er nog andere zaken op ons lijstje stonden die we graag hadden gehad. We weten goed wat er nog bij moet, welke profielen bij welke positie. Daar kunnen we mee beginnen als we weten waar we eindigen dit seizoen.”