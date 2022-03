De meest anonieme speler van Club Brugge? "Zelfs bij de club twijfelen ze nog, want ze halen elk jaar een nieuwe speler voor mijn positie"

Als je over Club Brugge praat, gaat het niet meteen over Brandon Mechele. De verdediger staat wel quasi altijd in de basis, maar hij wordt amper genoemd. Een observatie die hij al zijn hele carrière doet.

Het is toch een vreemd geval. "Mensen pikken op wat analisten zeggen over iemand. Nu ben ik het gewoon dat er veel twijfel is. Dat sommigen geen voorstander van mij zijn. Kenners, de media, supporters ook. Al voel ik van hun kant wel veel meer appreciatie. Totdat we verliezen. Dan zijn er altijd die op mij zullen zagen", zegt hij in HLN. "Dat ik niet kan voetballen, te traag ben of dit of dat. Intussen heb ik wel al getoond dat ik het wél kan. Anders zou een voetballende coach je niet opstellen. En al zijn voorgangers ook niet."

Tien seizoenen bij Club en nog steeds twijfels... "Zélfs binnen Club zijn er nog twijfels, want ze halen elk seizoen een nieuwe speler op mijn positie", knikt hij. Dit seizoen was dat Jack Hendry. "Het gebeurt elk jaar opnieuw, hé. En het loopt altijd op dezelfde manier af. Al ben ik daar de laatste twee seizoenen meer gerust in. Ze halen een concurrent, maar ik weet dat ik na verloop van tijd weer mijn kans zal grijpen. Gewoon omdat het nu al zoveel jaar op rij gebeurt. Pas op, ik begrijp dat concurrentie nodig is. Alleen is het jammer dat ik elk seizoen opnieuw een paar matchen aan de kant moet blijven."