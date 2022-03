Boskamp heeft veel respect voor beslissing Genk: "Dat Anderlecht dat laten lopen heeft, ik begrijp het nog steeds niet"

Bij Anderlecht lukte het niet, maar Genk heeft nu wel de kans genomen: Luc Nilis wordt er spitsentrainer van de jeugd. Volgens Jan Boskamp de beste stap die ze konden zetten.

“Een fantastische zaak. Klasse, eindelijk is er een club die het doet. Je kunt geen betere spitsentrainer hebben in je jeugdopleiding. Luc kan ze leren hoe ze moeten afwerken, hun werk in de kleine ruimte verbeteren en laten zien hoe ze moeten weglopen", zegt de analist in HBvL.

Bij Anderlecht liep hij ook even stage, maar kreeg een heel klein contract aangeboden, dat hij uiteindelijk links liet liggen. "Blind kan hij dat vertellen. Heel goed gedaan van Racing Genk. Anderlecht kan er een puntje aan zuigen. Dat je zo'n icoon hebben laten lopen, dat begrijp ik nog steeds niet.”