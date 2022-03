KVO-aanvaller zat weken op de bank: "Ik vond dat hij daarmee de hele ploeg strafte"

Straks is er de derby tussen KV Oostende en Club Brugge. Om een kans te maken, zal KVO deze keer wel eens moeten scoren. Daarom wordt er weer naar Makhtar Gueye gekeken, maar die is na zijn verwijzing naar de bank onder Markus Pflanz nog steeds op zoek naar zijn beste vorm.

Pflanz zei dat het er niets mee te maken had, maar de ruzie tussen de twee eind vorig seizoen, zal wel iets te maken gehad hebben met zijn bankzittersstatuut. Dat denkt ook Gueye zelf... "Het is in elk geval nooit expliciet gezegd geweest dat het incident was blijven hangen. Als je het Markus zou vragen zou hij zeggen: neen, dat was de reden niet. Maar dat was het wel, ik denk dat iedereen dat weet", aldus Gueye in KVW.

"Voor mij speelde dat incident niet meer, maar hij had mij blijkbaar niet nodig. Terwijl de ploeg mij wel nodig had. Ik vind dat hij de hele ploeg strafte door mij niet meer op te stellen. Misschien wilde hij mij kwaad krijgen. Maar ik ben rustig gebleven en ben hard blijven. C’est le football, zeker? Maar het was lastig, op de bank zitten, pour rien. Alleen maar door des conneries van vorig jaar.”