'Man van de match' Cuypers zet straffe reeks verder en is niet bezig met mogelijk vertrek van Vrancken

Een 'man van de match' kiezen was in KVM - Charleroi niet simpel, al is de straffe reeks van Cuypers wel iets om bij stil te staan. Bovendien was de prestatie van de spits naar het beeld van zijn seizoen: een tomeloze inzet tonend en op het juiste moment voor doel opduikend.

De eerste tien minuten waren net voorbij toen Cuypers met een loopbeweging naar de eerste paal zijn bewaker afschudde en vervolgens de 2-0 binnentikte. De goaltjesdief in hem komt steeds meer naar boven. Ook in de vorige duels tegen Genk, Antwerp, Cercle en STVV vond Cuypers telkens de weg naar doel. Reken daar ook nog zijn doelpunt tegen Beerschot bij en je zit aan zes treffers in zeven matchen: indrukwekkend.

Cuypers was ook de man die in stelling gebracht kon worden bij de enige Mechelse kans na de pauze tegen Charleroi. De hoek was toen iets te scherp om Koffi te kunnen verschalken. Daarnaast bleef de aanvaller ook weer jagen op de bal: op een bepaald moment zette hij druk tot op de doellijn van Charleroi, wat de thuisaanhang ertoe aanzette om zijn naam te scanderen.

In de eerste plaats is het wel zijn reeks aan doelpunten die bijblijft. "Dat is achteraf wel leuk om over te praten, maar de teleurstelling vanwege het puntenverlies overheerst. Het zijn momenteel cijfers die niet veel opleveren. Ik zou liever hebben dat mijn goals punten opleveren. In de tweede helft ging het moeizamer, ook doordat het spel veel stillag. Zij speelden iets agressiever en wij geraakten niet meer in ons spel."

Het was bij KV Mechelen ook weer een week vol nieuws, met een vertrek van trainer Wouter Vrancken dat steeds meer waarschijnlijk lijkt.. "Daar zijn wij als spelers totaal niet mee bezig", aldus Cuypers. "Onze focus ligt erop om onze plek in play-off 2 veilig te stellen. Na afloop van dit seizoen zullen we wel kijken wat er met hem gaat gebeuren."