Van den Brom spaart ex-werkgever niet: "In dat geval moet hij verbannen worden uit het voetbal"

John van den Brom werkte als coach van RSC Anderlecht nauw samen met Herman Van Holsbeeck. Het verrast de Nederlander dan ook dat de voormalige manager van paars-wit wordt genoemd Operatie Propere Handen.

Herman Van Holsbeeck zat zelfs enkele weken in de gevangenis. “Maar ik nooit iets van dergelijke praktijken gemerkt”, aldus John van den Brom in De Kantine. “Het klopt dat ik Mogi Bayat vaak zag passeren op de club, maar dat was niet abnormaal. Hij had een pak spelers onder zijn hoede bij RSC Anderlecht.”

Van den Brom had én heeft dan wel een goede relatie met Van Holsbeeck, maar medelijden is er niet. “Hij heeft me zelfs nog een sms’je gestuurd toen ik coach werd van KRC Genk. We moeten eerst en vooral afwachten tot alles bewezen zal worden. Maar ik vind dat in dat geval ook iedereen uit het voetbal verbannen moet worden. Stel je voor dat ik me schuldig had gemaakt. Dan kan ik toch niet blijven werken?”