Mata ambieert perfecte plaatje bij vertrek bij Club Brugge: "Gras is niet altijd groener aan de overkant"

Clinton Mata is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot één van de absolute sterkhouders bij Club Brugge. De flankverdediger was al meermaals dichtbij een transfer, maar hij is zelf héél kieskeurig.

AS Monaco was in januari het meest concreet. Philippe Clement had Clinton Mata immers graag meegenomen naar het prinsdom. De flankverdediger staat open voor een transfer, maar het plaatje moet kloppen.

“Het is inmiddels duidelijk dat ik liefde heb voor Club Brugge”, aldus Mata in De Kantine. “Ik speel bij de beste club van België, ik speel ieder seizoen voor de titel én ieder seizoen in de Champions League. Dat zijn feiten, hé.”

Al beseft de 29-jarige flankspeler dat het nu of nooit is. “Dat klopt misschien wel. Maar ik heb er genoeg gekend die zijn vertrokken. Hoe zal ik het zeggen? Het gras is niet altijd groener aan de overkant. Ik ben gelukkig bij Club Brugge. Wat is dan het probleem?”