Het berichtje aan Luka Elsner dat onbeantwoord bleef: "Wat er nu gebeurt, is moeilijk"

De dagen van Luka Elsner op Sclessin lijken zo goed als geteld. De kans dat hij trainer blijft volgend seizoen is bijzonder klein.

Luka Elsner stapte op bij KV Kortrijk om Mbaye Leye te vervangen bij Standard. Die job lijkt stilaan zo goed als zeker op zijn einde te lopen.

Danny Ost doet in De Tribune het verhaal dat Elsner hem als assistent wilde hebben toen hij in ons land arriveerde, iets waar Ost niet op in ging.

Toen Elsner voor Standard koos, begreep Ost dat niet. “Toen hij bij Standard tekende, heb ik hem een bericht gestuurd om hem te zeggen dat het niet het juiste moment was om dat te doen. Hij heeft nooit geantwoord.”

Wat er met Elsner moet gebeuren is niet meteen duidelijk, maar Ost blijft hem wel een goede trainer vinden. “Als je alles hoort en leest wat de spelers die Luka Elsner als trainer hadden zeggen, dan is hij een goede coach. Maar wat er met hem gebeurt, is moeilijk.”