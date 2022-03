Opmerkelijk: de sfeer is teruggekeerd in het Lotto Park en iedereen doet mee

Het valt echt wel op, zeker na een periode waarin er geen fans in de stadions waren toegelaten: de ambiance in het Lotto Park van Anderlecht heeft een vlucht genomen. Zowaar heel het stadion doet mee.

Anderlecht kreeg dikwijls het verwijt dat de supporters amper sfeer maakten. En als er wat was, kwam het vooral van achter de twee doelen, waar de Noord- en Zuid-harde kern zit. Maar tegen zowel Eupen als Antwerp ging het dak er regelmatig af, zelfs in de eretribune. Er is weer sfeer in het Astridpark en dat was toch een hele tijd geleden.

Dat hing natuurlijk ook samen met de slechte resultaten van de afgelopen vijf jaar en het steeds kleiner wordende enthousiasme rond de club. Er waren zoveel verschuivingen, zoveel transfers waar de fans het niet mee eens waren, zoveel teleurstellingen... Maar naast de resultaten is ook de terugkeer van het zogenaamde 'Anderlecht-voetbal' belangrijk.

Voor spelers als Zirkzee, Refaelov, Gomez en Verschaeren krijg je de Anderlecht-fans uit hun stoeltje. Voor Zulj, Santini en Dauda was dat al een pak minder. Vincent Kompany heeft zijn beoogde speelstijl erin gekregen en Anderlecht speelt weer dominant en wil zoveel mogelijk kansen creëren. Dat lukt niet altijd, maar de supporters zien welke vooruitgang erin zit ten opzichte van toen.

Dat een icoon als Kompany zijn slaap laat om hun club er weer bovenop te helpen, wordt hard geapprecieerd. Naast Verschaeren en Zirkzee is hij de man die het meest bezongen wordt. Vanaf alle tribunes nu. Historisch over de voorbije 30 jaar gezien wordt Anderlecht een 'stil' publiek genoemd. Je kon er - bij wijze van spreken - soms een muis horen lopen. Daar willen ze nu blijkbaar komaf mee maken. Met de hoop komt ook de aanmoediging.