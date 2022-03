Dipje voor veel geprezen Anderlecht-speler? "Ik vind hem defensief kwetsbaarder worden"

't Is al een tijdje geleden dat we de beste Sergio Gomez gezien hebben. Ook in de topper tegen Antwerp was hij niet al te gelukkig in zijn acties. Hij liet zich ook ringeloren door Aurélio Buta bij het tegendoelpunt.

Gomez heeft al 11 assists als linksachter, maar zijn laatste - hij gaf er toen wel 3 - dateert al van 27 december tegen Beerschot. Na Nieuwjaar kon hij zijn statistieken niet meer opfleuren. En defensief laat hij ook wel wat steekjes vallen. "Terwijl hij offensief steeds ­beter afgestopt wordt, vind ik hem defensief steeds kwetsbaarder ­worden", ziet ook analist René Vandereycken in Het Nieuwsblad. "Buta liep hem er bij de 1-1 wel héél vlot af. Antwerp had in ­aanvallend opzicht echter te weinig ideeën om de match naar zich toe te trekken. De inzet was er wél, maar die was soms dan weer overdreven. Birger Verstraete wil het vuur erin krijgen, maar moet dat altijd door overtredingen te maken? Hij had ­geluk dat Visser hem geen enkele ­gele kaart gaf.”