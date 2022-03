Union, Anderlecht en STVV vs Beerschot, Antwerp en eindeseizoensblues

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Union blijft doorstomen

Deniz Undav kwam met een knappe hattrick tegen OH Leuven en dat leverde hem zelfs al een applauswissel op ... van de fans van Leuven.

Ook op Kortrijk werd de spits - en met hem de Brusselse ploeg - gelauwerd. Alsof het hele land en vooral alle 'kleinere' clubs Union de titel gunnen.

Nog meer Brusselse weelde

Ook RSC Anderlecht is ondertussen heel goed bezig, met dank aan een prima centrale as die het heel goed doet.

Photonews

Ashimeru was opnieuw heel erg sterk, Zirkzee en Kouamé zorgden voor de rest. Brussel dartelt als nooit tevoren.

STVV

Sinds STVV door de muur moest en een akkefietje had met de supporters ... haalden ze sindsdien een knappe 14 op 18.

Met als culminatiepunt een overwinning in de Limburgse derby op bezoek bij KRC Genk. De verdediging stond opnieuw meer dan als een huis.

© photonews

FLOP

Beerschot

Voor Beerschot is het doek ondertussen gevallen - al is het nog niet helemaal mathematisch door een uitspraak in beroep rondom de match tegen Standard.

Maar ook tegen Gent konden De Mannekes geen vuist meer maken. De kloof met Seraing is zo te groot geworden om nog degradatie naar 1B te vermijden.

Antwerp

© photonews

En nog meer problemen in het Antwerpse, want Antwerp moet in zijn huidige vorm stilaan een beetje gaan vrezen voor play-off 1.

Het verloor nu ook op bezoek bij RSC Anderlecht en had in die wedstrijd opnieuw weinig in de pap te brokkelen.

Eindejaarsblues

En dan zijn er nog teams waar het seizoen al een beetje ten einde lijkt. KV Kortrijk legde heel weinig op de mat op bezoek bij Cercle Brugge en liet zich naar de slachtbank voeren.

Zulte Waregem en Eupen brachten er weinig van terecht, maar lijken voorlopig allebei gered. Al won Seraing ook, met dank aan een opnieuw heel zwak Standard.