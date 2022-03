Dost wou deze winter vertrekken, maar Schreuder kon hem overtuigen

Club Brugge speelt de laatste tijd met Sargis Adamyan in de spits en dus moest Bas Dost weer plaats ruimen. De Nederlandse aanvaller stond deze winter dichtbij een terugkeer naar zijn thuisland, weet clubwatcher Jaap Friso.

Dost was niet blij met zijn statuut bij blauw-zwart. Onder Philippe Clement was hij meestal bankzitter en kwam hij aan weinig minuten. Heerenveen stond dichtbij een transfer van de boomlange spits, onthulde Friso bij Radio Camataru. "Er ging een gerucht rond, waarvan ik nu weet dat het echt waar is geweest: Heerenveen was in de winterstop erg dicht bij een transfer van Dost", zei hij.

Dost zijn contract loopt eind dit seizoen af en de kans dat hij blijft is bijna onbestaande. Alfred Schreuder kon hem deze winter overtuigen, maar gebruikt hem nu ook nog slechts sporadisch. "Er was al een akkoord, maar toen kwam Schreuder", weet Friso. Onder Schreuder kreeg hij eerst een basisplaats, maar de laatste vijf matchen zat hij alweer op de bank.