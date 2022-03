Essevee zo goed als gered: "Gaan nog punten pakken op deze manier" en "Hopelijk komt nu de declic"

Zulte Waregem pakte de volle buit tegen KAS Eupen en is zo met nog drie speeldagen te gaan zo goed als gered in de Jupiler Pro League. En dus is er heel veel opluchting aan de Gaverbeek.

"We zijn nu bijna gered of zijn toch al 80% zeker. Het is nog even afwachten, maar dit is een enorme opluchting. Soms moet je eens geluk hebben in een wedstrijd en dit doet enorm veel deugd", aldus Jean-Luc Dompé.

“Nu kunnen we misschien met iets meer bevrijding spelen en tonen dat we niet op de 16e plaats horen te staan. Deze enorme opluchting moet ons verder kunnen brengen.”

Tonen dat we niet op die plaats horen te staan

Een gevoel dat ook leefde bij Ciranni: "Dit is een grote stap richting het behoud. We moeten niet kijken naar andere ploegen en niet gaan achterover leunen, maar dit is een goede zaak.”

“De voorbije weken speelden we niet het beste voetbal, maar dat heeeft ook met stress te maken. Hopelijk komt er nu een declic en zijn we vertrokken voor nog een aantal mooie wedstrijden dit seizoen met beter voetbal. We willen nog punten pakken", is ook Vossen nog strijdvaardig.

En wat denkt coach Timmy Simons?

“Er is nog veel progressiemarge, maar we hebben een grote stap gezet richting het behoud. We zullen nog punten pakken op deze manier, daar ben ik zeker van. Ons seizoen is nog niet gedaan, we willen nog mooie wedstrijden spelen.”

“Onder druk verlies je veel van je kwaliteiten. Maar we wilden in eigen huis 6 op 6 pakken tegen Seraing en Eupen en dat is gelukt. Energie en passie is zeer belangrijk en soms belangrijker dan goed voetbal in momenten als die waarin wij zitten. Het is mooi dat we beloond worden voor ons hard werk en de verantwoordelijkheid die sommige spelers hebben genomen.”