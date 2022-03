Kompany krijgt steun uit Genk: "Dan kan je die jonge gasten er wel bij pakken"

Vincent Kompany heeft al twee keer dit seizoen een vurig betoog gehouden om meer spelers op de bank te mogen zetten. Zoals we twee weken geleden al schreven, zijn nog meer clubs daarvoor te winnen. Niet toevallig Genk, dat ook een fikse doorstroming vanuit de jeugd heeft.

Kompany kijkt naar de ons omringende landen en ziet dat er overal minstens 9 en in Spanje, Italië en Nederland zelfs 12 man op de bank mag zitten. De kleinere clubs vrezen dan weer meer premies te moeten betalen. Maar de grote clubs zien wel iets in het idee. Ook zij willen graag een meerwaarde creëren op hun jonge gasten.

''Vandaag vallen meestal de jonge gasten af. Als je de banken verbreedt, kan je hen er wel bij pakken", zegt Dimitri De Condé, Head of Football, in HLN. "Dan zitten ze bij die tactische besprekingen, voelen ze die emoties bij winst én verlies en doen ze gewoon sneller veel meer ervaring op. Meer winstpremies? Die investering zal later ruimschoots gecompenseerd worden door uitgaande transfers."