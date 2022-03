In één klap de bestbetaalde speler ooit in Premier League: 'Haaland gaat bij Manchester City multimiljonair worden'

Manchester City staat dicht bij een akkoord met Erling Braut Haaland. De Engelse grootmacht gaat van de Noorse aanvaller een multimiljonair maken.

Over de transferprijs moet niet gepraat worden. Manchester City activeert deze zomer de opstapclausule en schrijft 75 miljoen euro over op de bankrekening van Borussia Dortmund om Erling Braut Haaland het Kanaal te laten oversteken.

The Daily Mail weet dat ook de Noorse spits zo goed als rond is met The Citizens. Haaland gaat bij Manchester City 600.000 euro per week opstrijken. De aanvaller wordt op die manier meteen de bestbetaalde speler in de geschiedenis van de Premier League.