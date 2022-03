Xavier Mercier bezig aan laatste maanden in Leuven? "Niet één van de duurste spelers"

Xavier Mercier heeft nog een contract voor één seizoen bij OH Leuven, maar is niet zeker of hij dat zal uitdoen.

“We zullen zien of we het contract kunnen nakomen of niet”, is Xavier Mercier meteen heel duidelijk over zijn overeenkomst, zo klinkt het bij Sudpresse.

Al is hij ook heel eerlijk over een mogelijke transfer. “Ik heb geen aanbiedingen gekregen van andere clubs in de laatste drie seizoenen. Ik zie niet in waarom het anders zou zijn tijdens de volgende transferperiode.”

Aan zijn leeftijd zal het zeker niet liggen, aldus Mercier. “Ik denk ook niet dat ik een van de duurste spelers in de competitie ben. Ik weet dat veel fans van clubs als Standard, Anderlecht of Gent naar me vragen op sociale netwerken, maar ik heb nooit een aanbod gekregen.”