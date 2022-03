Zinho Gano met Zulte Waregem op zoek naar behoud en dan naar nationale ploeg

Zaterdag wil Zinho Gano met Zulte Waregem op bezoek bij Royal Antwerp FC zekerheid afdwingen over het behoud in de Jupiler Pro League.

Na de wedstrijd op Antwerp vertrekt Zinho Gano naar Portugal voor zijn eerste ervaringen als international van Guinee-Bissau. Maar dat wil hij doen met zekerheid over het behoud in 1A voor Zulte Waregem op zak. Guinee-Bissau speelt vriendschappelijke matchen tegen tegen Angola en Equatoriaal Guinea.

Eerder werd al een keertje naar hem gepolst door Guinee-Bissau. “De vorige keer dat ik gevraagd werd, speelde ik bij KV Oostende en was ik tussentijds topschutter in België”, zegt Gano aan HLN. “Omdat ik toen stilletjes op een kans als Rode Duivel hoopte, hield ik die boot even af.”

In dat verhaal gelooft hij ondertussen niet meer. “Nu weet ik dat ik op mijn 28ste geen illusies meer moet koesteren voor België en voel ik me vereerd dat ze me bij Guinee-Bissau nog niet vergeten zijn. Ik ken de bondscoach niet persoonlijk, maar we hadden enkele goeie telefoongesprekken.”

“Hij zegt dat mijn profiel precies is wat hij nodig heeft om de nationale ploeg te versterken. Daar spelen enkele jongens uit de Ligue 1 bij en vooral spelers uit de Portugese competitie. Allemaal onbekenden voor mij, maar ik kijk er naar uit bij hen aan te sluiten.”