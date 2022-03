🎥 Hilarisch! Peter Vandenbempt en Gert Verheyen houden hun eigen loting Champions League

Vandaag wordt er in het Zwitserse Nyon geloot voor de Europese bekers, al is dat zonder Belgische ploeg in de urnes.

Bij de laatste acht voor de Champions League zitten zowel drie Engelse als drie Spaanse ploegen, aangevuld met Bayern München en Benfica. Analisten Peter Vandenbempt en Gert Verheyen hielden al hun eigen loting voor de Champions League. Met Verheyen die de hymne brengt. Er komen alvast enkele leuke affiches uit hun loting. Zien wat het straks wordt als het ‘voor het echt’ is. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Peter Vandenbempt (@petervdbempt)