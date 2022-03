Greg Vanderidt blijft strijdvaardig ondanks de degradatie van Beerschot: "We moeten respect hebben voor iedereen. In eerste instantie voor de supporters"

Ondanks de degradatie en de vele geblesseerden bij Beerschot blijft coach Greg Vanderidt strijdvaardig en wil hij dat de spelers respect tonen voor de fans van hun club.

"Zondag tegen STVV verwacht ik een heel moeilijk wedstrijd. Ja, dan die laatste twee matchen zijn dan nog eens tegen Club Brugge en Union. De nummers één en twee in het klassement. Dat de veer gebroken is dat moet ik jullie niet vertellen", zegt een realistische Vanderidt.

"Dat het hier moeilijk ga worden de komende drie weken moet ik jullie ook niet zeggen, maar het is niet de bedoeling dat we ons hier belachelijk gaan laten maken. We gaan zondag niet gewoon over ons laten lopen", blijft Vanderidt strijdvaardig. "Dat heb ik duidelijk aan iedereen gezegd. We gaan altijd een competitieve ploeg opstellen. We moeten nog steeds onze fans onder de ogen kunnen zien. We moeten respect hebben voor iedereen. In eerste instantie voor de supporters waarvoor het seizoen een echte calvarietocht is geweest en waarvoor het een dramatisch seizoen is. Dus ik zal altijd met mijn sterkte ploeg aantreden".