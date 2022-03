Luka Elsner keert zondag terug naar Kortrijk en wil behoud veiligstellen: "Sommige spelers lijken het niet goed te beseffen"

Op de 32ste speeldag gaat Standard zondag op bezoek bij KV Kortrijk. Een speciale wedstrijd voor Luka Elsner, die eerder dit seizoen het Guldensporenstadion inruilde voor Sclessin.

Standard wil het behoud zondag helemaal veiligstellen. Met nog drie wedstrijden te gaan, telt Standard zeven punten meer dan Seraing. "Daarom moeten we zondag vol voor de zege gaan. We zijn er nog niet en dat lijken sommige spelers niet goed te beseffen. We hebben dat deze week duidelijk gemaakt. We zijn niet bang voor het rampscenario, maar we moeten wel waakzaam zijn", bekende Elsner tijdens zijn persbabbel.

Luka Elsner is op zijn hoede voor ex-club KV Kortrijk, dat op de twaalfde plaats staat en alleen nog voor de eer en de wedstrijdpremie voetbalt. "Een stugge ploeg, al moesten ze de voorbije weken wat aan kwaliteit inleveren met de blessures van D'Haene en Gueye. Wees maar gerust dat Kortrijk zich zal willen tonen. In het Guldensporenstadion kom je sowieso niet gemakkelijk winnen, en dan heb ik het niet over de slechte grasmat."

"Het doet toch altijd iets om tegen je ex-club te moeten spelen, maar het is de wil om te winnen die overheerst. De situatie is veel belangrijker dan mijn verleden bij Kortrijk", besluit Elsner.