Nieuwe geldschieter ziet het groot bij KV Mechelen: "Meedoen voor Europese tickets, zoals vroeger"

Sinds enkele weken is Philippe van Esch de nieuwe investeerder van KV Mechelen. De Nederlander, voorzitter van zusterclub Helmond Sport, wil de komende jaren blijven doorgroeien met Malinwa.

In podcast Studio Malinwa vertelt Philippe van Esch onder meer hoe hij de samenwerking tussen Helmond Sport en KV Mechelen verder wil intensifiëren. "We kunnen de samenwerking nog meer gestalte geven, want we vullen elkaar goed aan. Het is belangrijk om als aandeelhouders niet allemaal ons zegje te doen. De directie van de club heeft de leiding, wij zien erop toe dat alles goed verloopt."

Van Esch is naar eigen zeggen onder de indruk van het familiale karakter van KV Mechelen. "Ik word hier telkens warm ontvangen. Dit is een gezellige club. Het is prachtig om de passie te zien die afstraalt van de tribunes."

De Nederlandse investeerder wil de komende seizoenen stappen vooruit blijven zetten met KV Mechelen. Al is het moeilijk opboksen tegen de financieel sterkere clubs. "We spelen de laatste jaren net onder de top. Ik denk KV Mechelen zeker moet proberen mee te doen voor Europese tickets, zoals vroeger! Een voetbalclub is vandaag ook een bedrijf. Als het bedrijfsmatig goed gaat, volgt het sportieve ook wel. Al is er natuurlijk veel concurrentie van clubs met kapitaalkrachtige, buitenlandse investeerders", aldus Van Esch.