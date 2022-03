Noa Lang opnieuw opgeroepen voor Oranje, maar opnieuw op de bank bij Brugge? "Hij zit in een moeilijkere fase, maar ..."

Noa Lang werd opgeroepen voor de vriendschappelijke duels met Nederland tegen Denemarken en Duitsland. Ondertussen is het bij Club Brugge allemaal wat minder.

Louis van Gaal blijft volop geloven in Noa Lang en riep hem dus opnieuw op voor Oranje voor de oefenduels tegen Duitsland en Denemarken.

Of de winger met vertrouwen naar dat oefenkamp zal trekken? Dat is nog de vraag. Mogelijk zal hij ook dit weekend op de bank moeten plaatsnemen.

Moeilijkere fase

"Hij zit in een moeilijkere fase, maar hij is ervoor aan het vechten", aldus Club-coach Alfred Schreuder over de hele zaak op zijn persconferentie voor de match tegen Genk.

"Hij heeft vorige week een heel goed signaal gegeven, meer kan hij ook niet doen. Concurrentie houdt de spelers scherp en maakt de keuzes moeilijker, maar ik zal die blijven nemen."