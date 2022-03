Seraing droomt nog van de redding: "Kunnen van een declic spreken"

Seraing is al zeker van barragewedstrijden door de overwinning in de Luikse derby. In de laatste rechte lijn is er misschien zelfs nog volledige redding mogelijk.

Seraing heeft in ieder geval vertrouwen weten te tanken tegen Standard. "Dit heeft ons een boost gegven", aldus Georges Mikautadze op de persconferentie van de Rouches. Operatie redding "We moesten winnen en willen in de laatste drie speeldagen hetzelfde laten zien wat we op Sclessin hebben laten zien." "We kunnen spreken van een declic. We willen ons graag redden en waarom niet nog voor de barrages. Alles kan in het voetbal."