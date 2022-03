Van der Heyden kon het amper geloven toen Martinez zijn naam noemde: "Als je ziet vanwaar ik kom..."

Kersvers Rode Duivel Siebe Van der Heyden had zijn dagje liefst gevierd met een overwinning tegen KV Oostende. "Maar mijn selectie ruilen voor een zege? Nee!", kon hij achteraf toch wel al wat lachen.

Van der Heyden kon het zelf amper geloven toen Martinez zijn naam afriep. "Ik zat bij mijn mama thuis en we hebben een traantje gelaten ja", aldus Van der Heyden. "Drie jaar geleden had ik dit nooit geloofd. Als je ziet vanwaar ik kom... Ik kon het amper bevatten. Ik heb mezelf, maar ook mijn familie beloond voor al het werk en tijd dat ze in mij gestoken hebben."

Volgende week mag hij Tielemans en Batshuayi proberen afstoppen. "Onwerkelijk hé", lachte hij. "Of ik tikken ga uitdelen? Nee, zeker niet. Dat ga ik niet doen. Je moet respect hebben voor de jongens die daar rondlopen. 't Is wel aan mij om me te bewijzen. Maar ik ga er met een glimlach er naartoe gaan en ik ga met een glimlach terugkeren. Het is een test voor veel spelers en ik hoop natuurlijk dat ik een beetje speeltijd krijg. Maar ik ga vooral genieten!"

Maar eerst even uitblazen komend weekend. "Dat ga ik wel nodig hebben na deze match. Vooral mentaal, want we mochten hier thuis nooit die twee punten laten liggen."