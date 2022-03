Johan Boskamp stelt België gerust: "Die clubs hebben nu een boerenjaar, maar Ajax vloog er ook uit tegen Benfica"

Er zijn geen Belgische ploegen nog Europees actief. Volgens Johan Boskamp moeten we ons vooral niet te veel zorgen maken. De Nederlandse analist maakt de vergelijking met de Eredivisie en Ajax.

"Je moet als supporter van het Belgisch je eigen competitie koesteren. Succes in Europa ga je alleen incidenteel nog hebben", stelt Boskamp in gesprek met Het Belang van Limburg. Met KAA Gent verloor ons land donderdag onze laatste Europese deelnemer. "Als AA Gent zijnde kan je er gewoon uitvliegen tegen een ploeg als PAOK. Dat is ongeveer je niveau."

Waar Nederland in de lift zit op de UEFA-ranking, verliest België zijn rechtstreekse Champions League-ticket. "Europees succes moeten we zien als iets extra's. Daarom: richt je op je eigen competitie, die is hartstikke leuk. Probeer ervan te genieten. Ik ben pas naar Club - Gent geweest en amuseerde me er kapot. Maar je moet jezelf niks wijsmaken: het voetbal is natuurlijk van een andere orde dan een Betis - Sevilla of de doorsnee Premier League-partij."

Volgens Boskamp is het verschil met de Eredivisie ondanks alles nog minimaal. "De Nederlandse competitie is van hetzelfde niveau als het Belgische. Die clubs hebben nu een boerenjaar, maar Ajax vloog er ook uit tegen Benfica. De laatste jaren werden ze uitgeschakeld door Getafe, Atalanta en Roma. Dat is ook niet de Europese top hoor."