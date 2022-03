Odoi verrast: "Ik word Ghanees international"

Denis Odoi verraste man en macht door zijn selectie voor de nationale ploeg van Ghana mee te delen. Odoi kan zo op zijn 33ste zijn eerste cap verdienen.

"Ik had het idee om Ghanees international te worden lange tijd achter mij gelaten. Het duurt dan ook drie jaar om de papieren aan te vragen. Vorige week kreeg ik plots telefoon van de bondscoach van Ghana die me vertelde dat de papieren voor 95% in orde zijn en dat ik in de selectie zat. Komende wedstrijden zijn super belangrijk en allesbepalend of Ghana naar het WK in Qatar mag. Ik voel me meer Belg maar Ghana is een deel van wie ik ben. Het wordt een enorm spannend avontuur."