Transfernieuws en Transfergeruchten 20/03: Van Gaal - Koeman

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/03 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Van Gaal - Koeman

Opvolger van Louis Van Gaal staat al klaar om over te nemen

Oranje beleefde vorige zomer een tegenvallend EK en sneuvelde in de tweede ronde tegen Tsjechië. Dat leidde tot het ontslag van bondscoach Frank de Boer. Om hem te vervangen werd niemand minder dan Louis van Gaal terug in huis gehaald. Nu staat zijn vervanger al in de gang klaar om over te nemen. (Lees meer)