Paul Pogba geniet interesse van Spaanse grootmacht

Het contract van Paul Pogba loopt deze zomer af. Het lijkt er niet uit dat een verlengd verblijf bij Manchester United het geval zal zijn. Eén Spaanse club heeft alvast interesse om de middenvelder binnen te rijven.

Paul Pogba is terug op de radar van Barcelona, nu er bij de Catalanen weer iets meer mogelijk lijkt door lucratieve sponsordeals. Volgens The Daily Star kan de 29-jarige middenvelder snel een aanbieding verwachten.

Paul Pogba werd in de zomer van 2016 voor 105 miljoen euro overgenomen van Juventus. Vier jaar eerder was hij gratis van Manchester United naar Juventus gegaan. Tot op heden kwam hij 229 keer in actie voor Manchester United waarin hij 39 keer kon scoren en 51 assists gaf.