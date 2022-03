Er zit maar één ding op als Nikola Storm Rode Duivel wil worden

Geen Nikola Storm bij de selectie van de Rode Duivels, terwijl dat toch wel een beetje verwacht werd, gezien de omstandigheden.

Met de kansen die er tijdens deze interlandbreak waren voor nieuwkomers werd Nikola Storm toch wel verwacht bij de Rode Duivels. Maar zover kwam het niet.

“De niet-selectie van Storm had ik niet zien aankomen. Zelfs nu de absolute vedetten ontbreken is het voor een speler uit de Jupiler Pro League aartsmoeilijk om erbij te zijn”, zegt Patrick Goots in GVA.

“Slechts 5 van de 27 Rode Duivels spelen in België. Daaruit kun je concluderen dat Storm, bij een volgende interlandbreak wanneer de grote namen weer aansluiten, niet op een selectie moet hopen, tenzij hij zich elders gaat bewijzen.”

Veel betere cijfers dan Storm zijn er in ons land onmogelijk neer te zetten. “Storm draait overigens een beter seizoen dan Yari Verschaeren. Alleen zal Roberto Martinez vanwege de leeftijd meer potentieel zien in de zeven jaar jongere Verschaeren. Daarom heb ik een déjà-vugevoel met vorig jaar. Toen was er veel discussie over een eventuele selectie voor Ritchie De Laet. Ook hij greep er onterecht naast.”