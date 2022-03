Pro League voert de strijd tegen racisme en discriminatie verder op samen de clubs

Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie wil de Pro League opnieuw benadrukken dat racistische en discriminerende spreekkoren, gezangen of beledigingen niet thuis horen in het voetbal.

Op deze belangrijke dag geven de Pro League en haar partner Kazerne Dossin het startschot voor de workshops ‘Sportief omgaan met wij-zij-denken in het voetbal’ om clubs beter te wapenen tegen de problematiek.

Sinds 2018 werkt de Pro League intensief aan een actieplan rond discriminerende en kwetsende spreekkoren. Nadat in eerste instantie een handleiding met best practices voor onze clubs was opgesteld, sloeg de Pro League in een volgende fase de handen in elkaar met Kazerne Dossin. Onze partner zoekt de oorsprong van maatschappelijke problemen in groepsdynamieken en past die inzichten toe op het voetbal.

“Voetbalclubs zorgen voor verbinding in een sfeer van spel en competitie, maar soms worden wij-zij-dynamieken in en rond het stadion giftig of gewelddadig. Met inzicht en een gepaste inzet van mensen en middelen kunnen de clubs zelf echt een verschil maken”, benadrukt directeur Tomas Baum van Kazerne Dossin. “Samen met de Pro League maken we via deze opleiding voetbalprofessionals bewust van de vele mogelijkheden.”