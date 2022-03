Geen twijfel meer in de Laars: 'Origi tekent voor vier jaar bij AC Milan'

Divock Origi (26) is aan zijn laatste maanden bezig in Liverpool-loondienst. Volgens Italiaanse media maakt de Belgische spits, die bij de Reds een cultstatus verwierf, volgend seizoen de overstap naar AC Milan.

Tal van diverse media melden dat er een akkoord is bereikt tussen Divock Origi en AC Milan, de huidige leider in de Serie A. Journalist Nicolo Schira laat weten dat er voor Origi een contract voor vier seizoenen klaarligt. De Rode Duivel, die transfervrij kan vertrekken na dit seizoen, zou er jaarlijks 3,5 miljoen euro opstrijken.

🔜✍️️ Divock #Origi to #ACMilan as a free agent. Agreed personal terms for a 4-years contract with a salary by €3,5M. The belgian striker has received 3 others bids from Premier League and Bundesliga clubs, but has chosen #Milan. Timing confirmed. Paperworks time. #transfers https://t.co/1zXjm4WQXy — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 22, 2022

Divock Origi stapte in 2015 over van OSC Lille naar Liverpool. Op Anfield moest Origi zich tevreden stellen met een rol als invaller. Al voetbalde de Rode Duivel zich wel in de harten van de fans met enkele levensbelangrijke goals, zoals in de Champions League-finale van 2019 tegen Tottenham of zijn twee goals in de terugwedstrijd van de halve finales tegen Barcelona in datzelfde jaar.