Louis Van Gaal kant zich tegen WK in Qatar: "Belachelijke beslissing, het gaat om geld"

In het verleden liet Nederlands bondscoach Louis Van Gaal zich niet uit over het WK in Qatar. Op de persconferentie van maandag liet de flamboyante coach wel het achterste van zijn tong zien.

"Dat het WK in Qatar plaatsvindt vind ik belachelijk. De FIFA zegt dat het voor Qatar koos om het voetbal daar te willen ontwikkelen. Dat is complete bullshit, want dat doet er helemaal niet toe."

"Het gaat om geld, om commerciële belangen. Daar draait het om bij FIFA. Waarom denk je dat ik niet in een of andere commissie van FIFA of UEFA zit, met al mijn expertise? Omdat ik me net altijd heb afgezet tegen dit soort organisaties", klonk het hard bij Van Gaal.

Nederland heeft twee interssante oefenduels voor de boeg. Op 26 maart bekampen ze Denemarken, drie dagen later kruist Oranje de degens met rivaal Duitsland.