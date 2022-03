Veel lof voor winteraanwinst Club Brugge: "Terechte keuze van Schreuder"

Hij kwam er op aanraden van Alfred Schreuder en beschaamde diens vertrouwen niet. Sargis Adamyan scoorde al vijf keer in zeven wedstrijden voor Club Brugge. En hij houdt Noa Lang op de bank.

Ook Peter Vandenbempt zag hem tegen Genk weeral een belangrijke rol vertolken. "Club Brugge kan natuurlijk altijd wel rekenen op de klasse van De Ketelaere en er was ook opnieuw een opvallende rol voor Adamyan, een geslaagde tussentijdse aanwinst. Hij is natuurlijk belangrijk met zijn doelpunt, maar bij de andere goals ook met zijn werkkracht en zijn diepgang", ziet de journalist bij Sporza.



"Adamyan is zo waardevol dat hij de speler die zichzelf de beste van het land vindt - Noa Lang - op de bank houdt. Dat is misschien een opmerkelijke, maar voorlopig wel zeer terechte keuze van coach Schreuder."