Voormalig Anderlecht-talent enige Belg in prestigieus lijstje

Goal heeft zijn jaarlijkse NXGN-lijstje (next-gen) voor 2022 bekendgemaakt. Daarin selecteren de redacteurs de 50 grootste talenten die geboren zijn na 1 januari 2003.

Heel wat van deze jongens hebben intussen al hun opwachting gemaakt in een eerste elftal. Denk maar aan Charlie Patino (28ste plaats, Arsenal), Xavi Simons (27ste, PSG) of Liam Delap (23ste, Manchester City).

Op nummer 20 in de lijst vinden we de enige landgenoot terug: de 18-jarige Roméo Lavia, die in 2020 Anderlecht inruilde voor de academie van Manchester City. "Sinds het moment dat Guardiola Lavia zag spelen op een toernooi in Drongen was de defensieve middenvelder voorbestemd voor het eerste elftal van Manchester City", klinkt het.

Top vijf:

1. Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

2. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

3. Gavi (Barcelona)

4. Jamal Musiala (Bayern München)

5. Harvey Elliott (Liverpool)