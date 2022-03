Belgische U17 veegt vloer aan met tegenstander in EK-kwalificatie, hattrick van Buffalo

In de EK-kwalificaties van de U17 zijn we aangekomen in de eliteronde en dus gaan de Belgen op zoek naar groepswinst.

Met Bosnië-Herzegovina en zeker Spanje zitten er nog een aantal ferme tegenstanders in de poule van de Belgen. 8-1 En dus mocht het tegen Estland alvast zeker niet foutlopen en dat zou uiteindelijk ook niet gaan gebeuren, want er werd ruim gewonnen. Malick Fofana zorgde voor een hattrick voor de rust, via Al Mazyani werd het 4-1 bij de koffie en na de pauze dikten Kinsiona, Burlet, Godts en Talbi nog aan tot 8-1.