Trossard wil vertrouwen opdoen om negatieve spiraal om te keren: "Zoveel mogelijk minuten pakken om mee te nemen naar Brighton"

Leandro Trossard is deze keer één van de anciens in de groep van de Rode Duivels. Voor hem is het allemaal zo nieuw niet meer en hij zag de voorbije dagen het enthousiasme van de jonge gasten goedkeurend aan.

"'t Is zeker een leuke periode voor jongens die minder aan bod komen bij de nationale ploeg", sprak hij woensdag. "Nu kunnen ze zich tonen aan de coach. Of ikzelf hoop om de twee matchen te spelen? Uiteraard, elke speler wil elke wedstrijd aan de aftrap staan. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken om hier te kunnen groeien en dat ook meepakken naar Brighton. Ik voel dat mijn vorm in stijgende lijn zit."

Dat zal ook nodig zijn. Brighton verloor zijn laatste zes wedstrijden en moet zich stilaan toch zorgen beginnen maken. Veel is er niet meer voor nodig om degradatieproblemen te krijgen. "Het probleem is niet dat we slecht spelen, maar dat we niet meer kunnen scoren", zuchtte Trossard. "Maar ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt."

Want Trossard zit goed bij de club. "Ik laat alles op me afkomen. Als er iets uit de bus komt, zal ik daarover nadenken. Maar ik zit bij een ambitieuze club die goed voetbal speelt. Ik moet niet weg hoor."

Want hij wordt er nog elk jaar sterker, verzekert hij. "Vooral op fysiek vlak. Er is heel wat spiermassa bijgekomen. Ik ben op dat vlak toch heel fel vooruitgegaan. Je leert elk seizoen bij. Ik voel dat ik matuurder ben geworden."