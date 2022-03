Ondanks blessure is Ilias Sebaoui toch naar de nationale ploeg

In de wedstrijd tegen AA Gent liep Ilias Sebaoui een kleine spierscheur op. Het jonge talent van Beerschot is toch afgereisd naar de nationale ploeg.

Na een stevige ingreep van De Sart greep Sebaoui naar zijn bovenbeen in de wedstrijd tegen AA Gent. Niet veel later moest de creatieve middenvelder van Beerschot gewisseld worden. De wedstrijd tegen STVV moest hij noodgedwongen aan zich laten voorbijgaan om de blessure niet te verergeren.

In de tussentijd was Sebaoui opgeroepen voor de Marokkaanse U23. Even leek het erop dat hij zijn selectie niet in ontvangst kon nemen, maar Gazet van Antwerpen weet dat Sebaoui toch is afgereisd naar de nationale ploeg. In actie zal hij niet komen, maar het is eerder om de groep en de trainers te leren kennen.