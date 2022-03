'Tielemans heeft clubs voor het uitkiezen en gaat middenveld bevolken met co-Rode Duivel'

Youri Tielemans komt deze week als aanvoerder aan de aftrap in de oefeninterlands van de Rode Duivels. Deze zomer wacht hem mogelijk een toptransfer.

Tielemans ligt bij Leicester City nog tot juni 2023 onder contract, al deed de club al heel wat pogingen om zijn contract open te breken.

Voorlopig is dat allemaal tevergeefs en dus zou er een toptransfer kunnen aankomen in de zomer van 2022, zodat The Foxes op hem nog flink kunnen cashen.

Man City

Zowat alle topclubs staan voor hem in de rij: Barcelona, Real Madrid, Bayern München en de hele top van de Premier League.

Volgens Engelse bronnen zou Manchester City zo stilaan in polepositie liggen. Tielemans zou zo ploegmaat van Kevin De Bruyne kunnen worden op het middenveld van The Citizens.