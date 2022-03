Ouders van Thomas Vermaelen doen verhaal hoe transfer naar Ajax er heel toevallig kwam

Thomas Vermaelen zette een punt achter zijn carrière en is momenteel aan de slag als assistent van bondscoach Roberto Martinez.

Het Nieuwsblad vroeg de ouders van Vermaelen wat het meest speciale moment uit zijn carrière was. Ze kozen zijn transfer naar Ajax.

“Thomas was vijftien en mocht met Germinal Beerschot op stage bij Ajax”, zegt mama Annemie. “Dat oefenkamp werd afgesloten met een toernooi in Maastricht en 's avonds kwamen die trainers ons melden dat ze Thomas wilden aanwerven.”

Uiteindelijk was het heel toevallig, want normaal had hij daar niet gestaan. “En zeggen dat hij eerst niet geselecteerd was voor die stage. Bij Germinal Beerschot was Thomas goed, maar hij was ook tenger. Pas toen een andere jongen ziek uitviel, werd hij geselecteerd. Uiteindelijk was hij de enige speler die Ajax overnam”, vult vader Luc aan.